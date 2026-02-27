"صدارة روسية" لمنافسات الجودو في بطولة منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية "الوثبة 2026"

أبوظبي في 27 فبراير/ وام / اختتمت أمس، منافسات الجودو ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، بتصدر لاعبي روسيا منافسات الرجال برصيد 5 ميداليات ذهبية، فيما جاءت تونس وصيفة بذهبية وفضيتين وبرونزية، ومصر ثالثة برصيد ذهبية وفضية وبرونزية.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة.

وشهدت منافسات الجودو مستويات قوية، حيث حققت إستونيا ذهبية، وسوريا فضية وبرونزيتين، كما أحرزت البرازيل وفلسطين والبرتغال فضية لكل منها، بالإضافة إلى 3 برونزيات للاعبي الإمارات، وأخرى للمغرب.

وتوزعت باقي المراكز على عدد من الدول من بينها باكستان، والجزائر، وكندا، وفرنسا، وقرغيزستان، والهند، وإيران، والعراق، والأردن، وليتوانيا، وهولندا، وإندونيسيا، والسودان وأوزبكستان.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن البطولة الرمضانية حققت نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة بإقامة 16 منافسة ومشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي ورياضية، مشيرا إلى الحرص على تنظيم فعاليات للجودو ضمن البطولة من خلال إقامة أقوى المنافسات بمشاركة متعددة الجنسيات سواء للرجال، أو على صعيد الناشئين، بهدف تحفيز الجيل الصاعد على ممارسة الرياضة.

وأعرب عن تطلعه إلى إضافة المنافسات إلى روزنامة الموسم الرياضي، بما يعزز جهود تطوير رياضة الجودو، من خلال زيادة أعداد المسابقات، وجذب أقوى الرياضيين لرفع المستويات وبلوغ الأهداف الإستراتيجية، وزيادة انتشارها في المجتمع، لاسيما أن البطولة الحالية توفر منصة مهمة لعرض رياضة الجودو للجماهير في موقع الحدث أو عبر التغطية الإعلامية الكبيرة التي يحظى بها.

وتتواصل غداً، منافسات البطولة حيث تنطلق فعاليات البادل، وتستمر حتى 15 مارس، كما تقام أيضاً منافسات الشطرنج على مدار يومين بمشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى استمرار فعاليات كرة السلة الثلاثية التي انطلقت اليوم الجمعة وتتواصل حتى 10 مارس، كما تقام يومياً منافسات كرة القدم.

وأعلنت اللجنة المنظمة استمرار استقبال طلبات المشاركة في سباق الجري المقرر بعد غد الأحد، ويعد الأكبر من نوعه للمجتمع في منطقة الوثبة، لمسافة 5 كلم، حيث ينطلق ويختتم في مهرجان الشيخ زايد التراثي، بمشاركة مفتوحة لكافة الفئات العمرية والجنسيات.