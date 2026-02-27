ريال مدريد ومانشستر سيتي أبرز مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

نيون - سويسرا في 27 فبراير/ وام/ أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مقره بمدينة نيون السويسرية، أسفرت عن مواجهات قوية من أبرزها لقاء ريال مدريد مع مانشستر سيتي.

وبحسب نتائج القرعة، يواجه بودو غليمت النرويجي سبورتنج البرتغالي، ويلتقي باريس سان جيرمان مع تشيلسي، ونيوكاسل يونايتد مع برشلونة، وغلطة سراي مع ليفربول، وأتلتيكو مدريد مع توتنهام، وأتالانتا مع بايرن ميونخ، فيما يلتقي باير ليفركوزن مع أرسنال.

ومن المقرر إقامة مباريات الذهاب لهذا الدور في 10 و11 مارس المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب في 17 و18 من الشهر ذاته.