8 فرق في النسخة الرابعة من بطولة شركاء رابطة المحترفين الإماراتية

أبوظبي في 27 فبراير / وام / أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، تنظيم النسخة الرابعة من بطولة شركاء الرابطة غدا في قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، بمشاركة 8 فرق تمثل أبرز الشركاء الإستراتيجيين للرابطة، وذلك في إطار فعالية رياضية سنوية رسخت مكانتها ضمن أجندة الأنشطة المجتمعية للرابطة.

وتشهد البطولة مشاركة فرق تمثل كبرى المؤسسات والشركات مثل: شركة بترول أبوظبي الوطنيه ( أدنوك) ، وقصر الإمارات ماندارين أورينتال، والاتحاد للمياه والكهرباء، والاتحاد للقطارات، وسالم الشعيبي للمجوهرات، وفنادق ريكسوس، وطيران الإمارات، إلى جانب فريق مؤثري التواصل الاجتماعي في رابطة المحترفين الإماراتية.

وتبدأ فعاليات الأمسية باستقبال الضيوف في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، يعقبه الإحماء، ثم حفل الافتتاح الرسمي في التاسعة مساءً، على أن تنطلق جولات التصفيات وصولاً إلى المباراة النهائية عند الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، قبل أن تختتم البطولة بحفل تتويج الفائزين.

وتأتي إقامة البطولة تأكيدًا لحرص رابطة المحترفين الإماراتية على تعزيز شراكاتها الإستراتيجية عبر فعاليات رياضية هادفة تمزج بين روح التنافس والتواصل المجتمعي، وتعكس التزام الشركاء بدعم مسيرة تطوير كرة القدم الإماراتية، وترسيخ دور الرياضة في بناء مجتمع صحي ومتوازن.