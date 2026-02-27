مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق الموسم الثاني من "مسابقة ضي للتصوير الفوتوغرافي"

أبوظبي في 27 فبراير / وام / أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير الموسم الثاني من "مسابقة ضي للتصوير الفوتوغرافي"، والتي تأتي تحت محور "رمضان في رحاب الجامع"، احتفاءً بما يحمله هذا الشهر الفضيل من قيمٍ روحانية وإنسانية، وبما يجسّده من معانٍ للسكينة والتأمل والتواصل الإنساني، وذلك امتدادًا لمسيرة المركز في دعم الفنون بوصفها لغةً عالمية للتعبير عن القيم النبيلة.

ويركّز الموسم الثاني من المسابقة على إبراز أجواء رمضان وروحانياته، وما يحمله من مشاهد الإيمان والطمأنينة، ليمنح المصورين، من محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم، مساحةً إبداعية لتجسيد أجواء هذا الشهر الفضيل بعدساتهم، من خلال التقاط لحظاته الإيمانية، وتفاصيله البصرية الغنية بالمعاني.

وتأتي مسابقة "ضي" في دورتها الثانية، في إطار حرص المركز على بناء روابط وثيقة ومستدامة مع هواة التصوير ومحترفيه من مختلف أنحاء العالم، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة بصورهم الملتقطة باستخدام الكاميرات أو الهواتف المتحرّكة ولتوثيق أجواء شهر رمضان المبارك، في كلٍ من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، وجامع الشيخ خليفة الكبير في العين، وجامع الشيخ خليفة الكبير في رأس الخيمة، ضمن تجربة فنية تعكس رؤيتهم الخاصة، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة، لتكون عدسة كل مشارك نافذة تعبر عن رؤيته، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي بروح عالمية.

وخصص المركز جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بهدف تحفيز الفنانين والمصورين من مختلف دول العالم، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 5000 درهم، والثانية 3000 درهم، والثالثة 1000 درهم.

ويتيح المركز للمصورين من مرتادي الجوامع الأربعة تقديم أعمالهم من خلال حساب "جائزة فضاءات من نور" على منصة إنستغرام:spaces of light (sol) باستخدام الوسم #ضي-رمضان و #فضاءات_من_نور، أو ربط الصورة مع حساب الجائزة @spacesoflight، علمًا بأن باب المشاركة مفتوح حتى 22 مارس 2026.

يُذكر أن "مسابقة ضي للتصوير الضوئي" جاءت امتدادًا فنياً لجائزة "فضاءات من نور للتصوير الضوئي"، انطلاقًا من إيمان المركز بالصورة كلغة عالمية مشتركة، وشهدت الجائزة عبر دوراتها الثماني، منذ تدشينها في عام 2010، مشاركة أكثر من 12,300 مصور من أكثر من 70 دولة، قدّموا ما يقارب 30 ألف عمل فني.