"إسلامية دبي": "خطوة حياة" تسجل 38 مليون خطوة وتفتح باب المنافسة للأطفال لأول مرة

دبي في 27 فبراير / وام / تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحقيق نجاحات لافتة في مبادرتها المبتكرة "خطوة حياة" ضمن فعاليات "رمضان في دبي"، حيث سجلت المبادرة أكثر من 38 مليون خطوة بمشاركة نحو 600 شخص.

وتتوج المبادرة هذا الحراك الصحي بتبرع الدائرة بمبلغ مليون درهم لصالح مؤسسة الجليلة باسم "الفريج" الفائز، مما يجسد فلسفتها في تحويل النشاط الرياضي إلى أثر خيري مباشر وقيمة إنسانية مستدامة.

وتشهد المبادرة تنافساً كبيراً عبر تطبيق "Steppi"، حيث توزع المشاركون على 20 فريقاً أو "فريجاً"، بواقع 10 فرجان للكبار و10 فرجان للأطفال، ما يعكس اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية وتنوعها، ويؤكد هذا التفاعل المتصاعد أن كل رقم يتحقق في عداد الخطوات يُترجم فوراً إلى دعم إنساني يعزز روح التحدي الإيجابي بين الفرجان.

وفي هذا السياق، أكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام لمبادرة "رمضان في دبي" بالدائرة، أن المبادرة تنطلق من هدف إستراتيجي يتمثل في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية بأسلوب عملي يحول كل خطوة يمشيها الفرد إلى أثر ملموس، مبيناً تكامل البعد الصحي مع البعد الإنساني في آنٍ واحد، وأشار إلى أن فتح باب المشاركة للأطفال هذا العام أضفى بعداً تربوياً عميقاً يسهم في غرس قيمة العطاء في نفوس النشء بطريقة تفاعلية ومحفزة.

ودعا ضاحي أفراد المجتمع إلى تشكيل فرقهم والمبادرة بالتسجيل لتمكين فريجهم من الفوز وتحقيق التبرع باسمه، لافتاً إلى أن مستوى التنافس يشهد تصاعداً ملحوظاً.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن احتمال فوز فريج الأطفال على الكبار يحمل رسالة رمزية مؤثرة تجسد مبدأ "الأطفال يتبرعون للأطفال"، مما يعمق الأثر الإنساني للمبادرة ويعزز ارتباط الجيل الجديد بثقافة البذل والعطاء منذ الصغر.