"دبي ميراكل جاردن" تطلق تجربة مميزة للعائلات خلال موسم 2026

دبي في 27 فبراير/ وام/ أعلنت "دبي ميراكل جاردن"، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم والحاصلة على عدة أرقام قياسية في غينيس، عن إطلاق عرض موسمي خاص يتيح الدخول المجاني للأطفال بعمر 12 عاماً وما دون، وذلك ابتداءً من أول مارس وحتى نهاية الموسم الحالي للحديقة في 31 مايو 2026.

ويشمل العرض طلبة المدارس، وأطفال المقيمين في دولة الإمارات، إضافة إلى الزوار من خارج الدولة، في خطوة تعكس التزام الحديقة بتقديم تجارب ترفيهية متاحة وموجهة للعائلات، وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة.

ويهدف هذا العرض إلى تشجيع العائلات والمؤسسات التعليمية على الاستفادة من أجواء الربيع، من خلال إتاحة الفرصة للأطفال للتفاعل مع الطبيعة والإبداع وفنون تنسيق الزهور في بيئة خارجية غامرة من خلال الحديقة الممتدة على مساحة تتجاوز 72 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 150 مليون زهرة متفتحة ضمن أكثر من 120 نوعاً، مع باقة من التركيبات الزهرية المميزة والعروض التفاعلية التي أصبحت علامة فارقة في جاذبيتها العالمية.

وقال المهندس محمد زاهر حمادة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميراكل: " تتمثل رؤيتنا في إنشاء وجهة شاملة تتيح للعائلات مشاركة لحظات لا تُنسى وسط الطبيعة والإبداع. ومن خلال توفير دخول مجاني للأطفال من سن 12 عاماً وما أقل، نستثمر في إدخال البهجة على نفوس الأطفال والمساهمة في تنشئتهم على حب الجمال وتنمية روح الإبداع فيهم، وصناعة ذكريات مميزة للعائلات من داخل الدولة وخارجها على حد سواء، فنحن حريصون على منح كل طفل فرصة الاستمتاع بتجربة زيارة دبي ميراكل جاردن بكل تفاصيلها".

ومن المتوقع أن يسهم العرض في زيادة زيارات الرحلات المدرسية مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي، إضافة إلى توفير قيمة إضافية للمقيمين والسياح خلال الموسم. كما تعزز المبادرة مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تجمع بين الجمال الطبيعي والتصميم المبتكر.

ومنذ افتتاحها في العام 2013، رحّبت الحديقة بملايين الزوار، فيما تواصل تطوير معروضاتها وتجاربها للحفاظ على تنافسيتها وفق أفضل المعايير العالمية.