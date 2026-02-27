ارتفاع أسعار النفط 3%

عواصم في 27 فبراير / وام / سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 3% اليوم الجمعة.

وبحلول الساعة 13:28 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.13 دولار، ما يعادل 3%، لتصل إلى 72.88 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.31 دولار، أو بنسبة 3.5%، ليبلغ 67.52 دولار للبرميل.

ويتداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط حاليا عند أعلى مستوياتهما منذ يوليو وأغسطس على التوالي، في حين يتجه خام برنت نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.6%، بينما يقترب خام غرب تكساس الوسيط من تسجيل ارتفاع أسبوعي يقارب 1.7%.