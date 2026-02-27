"طرفاشة" تحصد لقب أول أشواط "الحقايق" في "ختامي الهجن 2026" بالوثبة

أبوظبي في 27 فبراير / وام / تواصلت مساء اليوم فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2026، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد اليوم الثاني من المهرجان، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسة قوية بين المطايا عبر 16 شوطاً للحقايق لمسافة 4 كيلومترات.

أحرزت "طرفاشة" لخلفان سالم بن خلفان بالعري الكتبي لقب الشوط الأول للحقايق الأبكار بزمن 5:45:08 دقيقة، بينما فاز "شاهين" لمبارك حمد بن مبارك النابت بالشوط الثاني للجعدان بتوقيت 5:44:48 دقيقة، وتصدرت "أوزان" لمحمد عبدالله سعيد علي بوصلعة في الشوط الثالث مسجلة 5:46:48 دقيقة.

وفي بقية الأشواط، فاز "مهيض" لمبارك حمد بن علي الجديلي بالشوط الرابع للجعدان بزمن 5:47:00 دقيقة، فيما حققت "ناصية" لأحمد سلطان بالرشيد السويدي لقب الشوط الخامس للحقايق الأبكار بزمن 5:48:95 دقيقة، وفازت "هدوء" لأحمد سهيل بن صغير العامري بالمركز الأول في الشوط السادس للأبكار بزمن 5:48:83 دقيقة.

ونالت "الباتريوت" لعلي محمد بن يراك الزيدان لقب الشوط السابع بزمن 5:42:18 دقيقة، وحققت "وسام" لسالم ثعلوب بن سالم الدرعي لقب الشوط الثامن بزمن 5:46:46 دقيقة، فيما توجت "العبور" لمحمد سالم بالهويمل العامري بلقب الشوط التاسع بتوقيت 5:46:96 دقيقة.

وفاز "راهي" لصبيح حمد بن سالم حمود الوهيبي بلقب الشوط العاشر للجعدان بتوقيت 5:46:95 دقيقة، وحقق "تملك" لقب الشوط الحادي عشر بزمن 5:48:75 دقيقة.

وتوجت "أرباح" لعيلان سعيد بن عيلان المهيري بلقب الشوط الثاني عشر بزمن 5:49:55 دقيقة، بينما فاز "رايق" لعلي راشد بن محمد الزبداني المري بلقب الشوط الثالث عشر مسجلاً 5:47:83 دقيقة، وفازت "هدوء" لحمد ضعيف بن غدير الكتبي بلقب الشوط الرابع عشر بزمن 5:48:38 دقيقة.

وأحرزت "أسياد" لسعيد حزيم بن ثعيلب الهاجري لقب الشوط الخامس عشر بزمن 5:49:87 دقيقة، فيما نال "كفو" لحمود عبدالله بن شامس المحاربي لقب الشوط السادس عشر بتوقيت 5:46:02 دقيقة.