غريكسبور يواجه مدفيديف في نهائي "بطولة سوق دبي الحرة للتنس"

دبي في 27 فبراير/ وام/ تأهل الهولندي تالون غريكسبور، المصنف 25 عالمياً، إلى نهائي النسخة الـ34 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، ليضرب موعداً مع الروسي دانييل مدفيديف في المباراة الختامية.

وجاء تأهل غريكسبور عقب فوزه على الروسي أندريه روبليف، المصنف 18 عالمياً وبطل نسخة 2022، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و7-6، في مباراة استمرت ساعة و45 دقيقة مساء اليوم.

ويمثل هذا الفوز الانتصار الأول لغريكسبور على روبليف بعد ثلاث مواجهات سابقة خسرها أمامه، كما أصبح أول لاعب هولندي يبلغ نهائي بطولة دبي في تاريخها.

وفي نصف النهائي الآخر، تأهل مدفيديف، المصنف 11 عالمياً والثالث في البطولة، بعد تغلبه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الأول في البطولة والثامن عالمياً، بمجموعتين دون مقابل 6-4 و6-2، خلال ساعة و24 دقيقة.

ويطمح مدفيديف، المتوج بلقب دبي عام 2023، إلى إحراز لقبه الثاني في البطولة، في إنجاز سيكون الأول من نوعه في مسيرته الاحترافية، إذ إن ألقابه الـ22 السابقة تحققت في 22 بطولة مختلفة، ولم يسبق له الاحتفاظ بأي لقب.

وكان غريكسبور قد أقصى مدفيديف من ربع نهائي نسخة العام الماضي من البطولة ذاتها، بعد فوزه عليه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، ما يمنح المواجهة النهائية طابعاً ثأرياً مرتقباً بين اللاعبين.