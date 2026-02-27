انطلاق النسخة الثالثة من «لمّة رمضانية» في الشارقة

الشارقة في 27 فبراير / وام / انطلقت أمس النسخة الثالثة من فعالية «لمّة رمضانية» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، بتنظيم هيئة الشارقة للمتاحف، وتستمر حتى الأول من مارس، مع دخول مجاني طوال شهر رمضان.

وتقام الفعالية هذا العام تحت شعار «بساتين وحكايات»، وتستهدف العائلات من خلال برنامج متنوع يشمل ورشاً تفاعلية وألعاباً تعليمية وعروضاً مسرحية ومسابقات رمضانية، إضافة إلى جلسات عائلية وركن مأكولات وجولات إرشادية في معرض «مناظر ثقافية أندلسية» الذي يضم أكثر من 60 عملاً فنياً وتاريخياً، بينها قطع تعرض لأول مرة في الشارقة.