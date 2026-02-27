فوز العين وبني ياس في دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة في 27 فبراير/ وام/ فاز العين على خورفكان 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد صقر بن محمد القاسمي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 44 نقطة، وتوقف رصيد خورفكان عند 19 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها فاز بني ياس على البطائح 1-0 في إستاد خالد بن محمد.

وبهذه النتيجة رفع بني ياس رصيده إلى 14 نقطة، وتوقف رصيد البطائح عند 13 نقطة.

كما شهدت الجولة ذاتها تعادل دبا مع النصر 1-1 في إستاد دبا.

وبهذه النتيجة رفع دبا رصيده إلى 13 نقطة، والنصر إلى 23 نقطة.