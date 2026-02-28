عبدالرحمن العور: التعليم ركيزة أساسية للتنمية الشاملة

أبوظبي في 28 فبراير /وام/ أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أننا نحتفي، في اليوم الإماراتي للتعليم، بالإنجازات الوطنية التي حققتها الدولة؛ حيث جعلت من التعليم ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، ومحركاً رئيسياً لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وقال معاليه : "أرست قيادتنا الرشيدة رؤية واضحة وضعت التعليم في صدارة الأولويات الوطنية، إيماناً منها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس المتين لنهضة الدول وتقدمها، وأن التعليم يشكل حجر الأساس في تعزيز الاستقرار والتطور".

وأضاف :" شهد قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات تطوراً نوعياً متسارعاً، شمل تحديث السياسات والتشريعات وتطوير المسارات والبرامج الأكاديمية، بما يواكب التحولات العالمية، ويستجيب لمتطلبات اقتصاد المعرفة، ويلبي مهارات المستقبل، وقد ترافقت هذه الجهود مع تعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتوسيع نطاق التعليم التطبيقي والبحث العلمي والابتكار، لترسيخ منظومة تعليمية مرنة ومتكاملة، تسهم في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات والخبرات التي تؤهلها للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية".

وأكد معاليه أن اليوم الإماراتي للتعليم يجسد مناسبة لتجديد العهد بمواصلة الاستثمار في منظومة التعليم العالي، وإرساء السياسات والممارسات التي تعزز دورها في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل، من خلال منظومة تعليمية تواكب أحدث التطورات التقنية، وتدعم بناء القدرات الوطنية القادرة على الابتكار وصناعة الفرص، وتعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.