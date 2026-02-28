سارة الأميري: اليوم الإماراتي للتعليم امتداد لنهج وطني راسخ يضع التعليم في صدارة الأولويات

أبوظبي في 28 فبراير /وام/ أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن اليوم الإماراتي للتعليم يجسد امتداداً لنهج وطني راسخ يضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، ويعكس رؤية قيادية تعتبر بناء الإنسان الأساس لمسيرة التنمية الشاملة، ومنطلقاً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة لدولة الإمارات.

وأوضحت معاليها أن اليوم الإماراتي للتعليم يجسد رؤية إستراتيجية ترسخ مركزية التعليم في مسيرة الإمارات التنموية، باعتباره الوسيلة لصون المكتسبات الوطنية، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها في مختلف القطاعات.

وأكدت أن المعلم يمثل حجر الأساس في المنظومة التعليمية، بما يحمله من رسالة سامية ودور محوري في توجيه الطاقات وصقل المهارات.

وأشارت إلى الدور المحوري لكل من الأسرة والمجتمع في دعم توجهات الدولة في قطاع التعليم، باعتبارهما شريكين فاعلين في إرساء دعائم منظومة تعليمية وطنية قادرة على ترسيخ قيم الإمارات وهويتها الوطنية لدى الأجيال المقبلة.