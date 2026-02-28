وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي بنجاح لهجمات استهدفت أراضي الدولة

الدوحة في 28 فبراير/ وام/ ‏أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها تمكنت بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية من التصدي بنجاح ‏لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة.

‏وأكدت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية أن التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقا حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.

وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

