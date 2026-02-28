النيابة العامة للدولة تحذّر من نشر وتداول الشائعات والأخبار الكاذبة أومجهولة المصدر

أبوظبي في 28 فبراير / وام / حذرت النيابة العامة للدولة من نشر أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة أو مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية معلومات ، لما يترتب على ذلك من إثارة البلبلة والإضرار بأمن المجتمع واستقراره.

وتؤكد النيابة العامة للدولة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم الانسياق خلف ما يُنشر أو يُتداول دون تحقق.

وأكدت أن كل من يشارك أو يعيد نشر محتوى مجهول المصدر يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة حتى وإن لم يكن هو منشئ المحتوى.

كن واعيًا…المعلومة مسؤولية، ونشر الشائعة جريمة.