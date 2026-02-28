رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليونان بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها

أبوظبي في 28 فبراير/وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة"حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، تناول التطورات التصعيدية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة مؤكداً أنها تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها،وتعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة رئيس الوزراء اليوناني لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.

كما شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى الحوار الجاد لإيجاد حلول دبلوماسية بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.