المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين العدوان الإيراني على الإمارات ودول المنطقة

أبوظبي في 28 فبراير/وام/ أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام، بأشد العبارات، العدوان الإيراني واستهداف أراضي كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل تعديًا صارخًا على سيادة الدول وتصعيدًا بالغ الخطورة يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويمتد أثره إلى السلم العالمي.

وأكد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس أن استهداف أراضي دول ذات سيادة يمثل سلوكًا عدائيًا مرفوضًا ومدانًا، ويعكس نهجًا تصعيديًا خطيرًا من شأنه زعزعة الاستقرار وتعريض أمن الشعوب لمخاطر جسيمة.

وشجب معاليه بشدة هذا التصعيد الخطير، مشددًا على أن القيادة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني يتحملان كامل المسؤولية عن هذا التعدي السافر على دول الجوار وما يترتب عليه من تداعيات تهدد الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، وأكد أن المجلس وشركاءه يرفضون بشكل قاطع هذا الأسلوب العدائي الموجّه ضد دول الجوار المسالمة.

وأكد المجلس العالمي للتسامح والسلام أن استمرار هذا النهج العدواني يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، ويضع القيادة الإيرانية والحرس الثوري أمام مسؤولية كاملة عن نتائجه وتداعياته على العالم بأسره.