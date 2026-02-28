رئيس البرلمان العربي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة على عدد من الدول العربية

القاهرة في 28 فبراير/وام/أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الهجمات الإيرانية السافرة

التي استهدفت أراضي عدد من الدول العربية، مشددًا على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعديًا مرفوضًا على سيادة الدول العربية التي شملتها هذه الاعتداءات السافرة.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم أن الأمن القومي العربي خط أحمر، لا يجوز المساس به تحت أي مبرر، معربًا عن تضامن البرلمان العربي ووقوفه إلى جانب الدول العربية، ودعمه لها فيما تتخذه من إجراءات حفاظا على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وشعوبها.