رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان خلال اتصال هاتفي تداعيات التصعيد الذي تشهده المنطقة على أمن دولها واستقرارها

أبوظبي في 28 فبراير/وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها..إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وعبر رئيس وزراء العراق، خلال الاتصال، عن استنكار بلاده الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الإماراتية وتضامنها مع دولة الإمارات في كل ما تقوم به للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمعالي محمد شياع السوداني لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على أهمية وقف التصعيد العسكري في المنطقة واللجوء إلى الحلول السياسية بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، ويحول دون اتساع الصراع.