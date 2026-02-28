حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بشهر رمضان

عجمان في 28 فبراير /وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جموع المهنئين الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الفضيلة، من الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، والشيخ مروان بن راشد المعلا، وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعادة الدكتور فهد عبيد محمد التفاق، سفير الدولة لدى أستراليا، وأعضاء مجلس عجمان للشباب، ووفد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، سائلين الله عز وجل أن يعيده على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركة، والمودة والرحمة.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبالات الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.