البحرين تتصدى لموجة جديدة من الصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية

المنامة في الأول من مارس /وام/ تصدت منظومات الدفاع الجوي الصاروخي في مملكة البحرين لموجة جديدة من الصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية التي استهدفت البلاد، وتمكنت من تدميرها والتعامل معها بفاعلية عالية.

وأوضح مركز الاتصال الوطني البحريني، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين(بنا)، أنه تم رصد سقوط شظايا محدودة في عدد من المناطق نتيجة عمليات التدمير مشيرا إلى أن الجهات المختصة بدأت إجراءاتها الفورية للتأكد من سلامة المواقع والتعامل مع أي آثار مترتبة.

وأكد المركز أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة البحرين وأمنها، مشددا على أن سلامة المواطنين والمقيمين تمثل أولوية قصوى، وأن الجاهزية مستمرة على مدار الساعة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الوطن واستقراره.

