إصابة 4 أشخاص باستهداف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان

مسقط في الأول من مارس /وام/ أصيب 4 أشخاص بجراح إثر استهداف ناقلة نفط شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم شمال سلطنة عمان.

وأعلن مركز الأمن البحري العماني، في بيان اليوم بثته (وكالة الأنباء العمانية) تعرض ناقلة النفط (SKYLIGHT) والتي تحمل علم جمهورية (بالاو) للاستهداف، على بعد 5 أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم.. موضحا أن تم إخلاء طاقمها المكون من 20 شخصا، بينهم 15 شخصا يحملون الجنسية الهندية، و5 أشخاص من الجنسية الإيرانية.

وذكر أنه تم نقل الجرحى لتلقي العلاج اللازم مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ نفذت بالتنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية بما يعكس الجاهزية للتعامل مع الحوادث البحرية في سلطنة عمان.