حمدان بن محمد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر

دبي في الأول من مارس / وام / تلقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من سعادة الشيخ سعـود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشـؤون الـدفــاع في دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الراهنة، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بما يعزز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.