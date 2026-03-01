رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كازاخستان أكد خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

أبوظبي في الأول من مارس / وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان أكد خلاله تضامن بلده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة ودعمها في كل ما تتخذ من إجراءات لضمان حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها.

وأعرب فخامته عن إدانة كازاخستان هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي ويشكل استمرارها تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة رئيس كازاخستان لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار الجاد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.