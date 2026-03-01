إغلاق الأسواق المالية في الدولة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026 وحتى إشعارٍ آخر

أبوظبي في الأول من مارس/ وام / تنفيذاً للمهام الرقابية والتنظيمية لهيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعملاً بالقوانين والأنظمة المعمول بها، تعلن الهيئة إغلاق أسواق رأس المال في الدولة، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026 وحتى إشعارٍ آخر.

وتؤكد الهيئة أنها ستواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، وتقييم الأوضاع بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية في ضوء التطورات والمستجدات.

وتهيب الهيئة بكافة المعنيين متابعة القنوات الرسمية الخاصة بهيئة سوق المال في دولة الإمارات وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.