رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد السويسري تناول تطورات الأوضاع في المنطقة

أبوظبي في الأول من مارس/ وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري أكد خلاله رفض بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامته لموقفه الداعم لدولة الإمارات.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري خلال الاتصال، التصعيد العسكري في المنطقة..مشددين على أهمية ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها ولما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.