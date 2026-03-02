"البترول الوطنية الكويتية" و"كيبك": سقوط بعض الشظايا في مصفاة الأحمدي وإصابة طفيفة لعاملين

الكويت في 2 مارس /وام/ أعلن غانم العتيبي، الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، عن سقوط بعض الشظايا في مصفاة الأحمدي فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن إصابة طفيفة لاثنين من العاملين.

وأوضح العتيبي، في بيان صحفي، بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم التعامل الفوري مع الحادث وفق إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة؛ حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن الحالتين مستقرتان حاليا وتخضعان للمتابعة الطبية.

وأكد العتيبي أن العمليات التشغيلية والإنتاجية في المصفاة لم تتأثر ولم تشهد أي تعطل؛ إذ باشرت فرق الطوارئ مهامها فور وقوع الحادث، وفعلت خطة الاستجابة السريعة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لضمان سلامة العاملين والمنشآت التي لم تسجل أية أضرار مادية.

وأوضح أن مصفاة ميناء الأحمدي تعمل بكامل طاقتها المعتادة مع إيلاء الأولوية القصوى لسلامة كوادرها في جميع المواقع.

