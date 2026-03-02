"الإمارات للدراسات" ينظم "منتدى التعليم الإماراتي 2026" أبريل المقبل

‎أبوظبي في 2 مارس /وام/ أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أنه سينظم يوم 7 إبريل المقبل، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية، "منتدى التعليم الإماراتي 2026"، لمناقشة أبرز التحولات والفرص في قطاع التعليم في الدولة، وتقديم رؤى وتوصيات داعمة للمنظومة التعليمية وسياساتها عبر حوارات إستراتيجية تسهم في تطوير مسارات التعليم وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل.

ويستهدف المنتدى جمع نحو 1000 مشارك من القيادات التعليمية وصناع السياسات والخبراء والممارسين من الميدان التعليمي، في منصة حوار وطنية تربط بين الرؤية الإستراتيجية والخبرة التطبيقية داخل المؤسسات التعليمية، بما يعزز مواءمة السياسات مع الواقع التعليمي الفعلي.

ويستند المنتدى إلى نموذج "خماسية التعليم" الذي يتبناه إطارًا تحليليًا لفهم التعليم بوصفه منظومة متكاملة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتتكامل فيها أدوارالمعلم والمؤسسة التعليمية وصناع السياسات والأسرة والمجتمع، انطلاقًا من أن جودة المخرجات التعليمية هي نتيجة تكامل هذه المكونات ضمن منظومة مترابطة تدعم بناء رأس مال بشري قادر على مواكبة تحولات الاقتصاد المعرفي ومتطلبات المستقبل.

ويجمع المنتدى شركاء التعليم من الجهات الحكومية المعنية، والمؤسسات الأكاديمية والجامعات، وقيادات التعليم المدرسي، ومؤسسات إعداد وتأهيل المعلمين، والقطاع الخاص وشركات تكنولوجيا التعليم، إلى جانب المعلمين والطلبة وممثلي المجتمع، بما يتيح إدماج صوت الميدان التعليمي في النقاشات الإستراتيجية بصورة مباشرة، ويعزز الانتقال من مناقشة السياسات التعليمية نظريًا إلى تطويرها استنادًا إلى الخبرة التطبيقية والتجربة الواقعية داخل المدارس والجامعات.

وتركز جلسات المنتدى على عدة محاور، تناقش القضايا المفصلية للتعليم في دولة الإمارات، ومن بينها "جاهزية رأس المال البشري الإماراتي لاقتصاد المستقبل: من فجوة المهارات إلى خارطة الوظائف الوطنية 2040"، و"المعلم أولًا: إعادة تمكين الميدان التعليمي في ظل التحولات"، و"المدرسة الوطنية: اللغة والهوية في زمن التحولات"، إلى جانب عدد من المسارات المصاحبة التي تشمل "عيادة السياسات التعليمية" و"غرفة صناعة القرار التعليمي" و"العدسة الداخلية"، و"مختبرمستقبل التعليم".