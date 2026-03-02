"صدارة مغربية" في سباق الجري ببطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية" الوثبة 2026"

أبوظبي في 2 مارس /وام/ اختتمت مساء أمس، فعاليات سباق الجري لمسافة 5 كلم في منطقة الوثبة، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - "الوثبة 2026"، بمشاركة كبيرة من فئات المجتمع المختلفة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة.

وشهد الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومحمد سيف النيادي، مدير عام مهرجان الشيخ زايد، وعدد من كبار الشخصيات، منافسات سباق الجري وتتويج الفائزين.

وقام الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، بمنح شارة الانطلاق للسباق وسط أجواء رمضانية تنافسية، كما قام بجولة على الألعاب الرياضية في موقع الحدث في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، رافقه خلالها معالي منصور المنصوري.

وأكد معالي المنصوري أهمية المبادرات الرياضية في دعم أنماط الحياة الصحية، وتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، وأثنى على جهود القائمين على البطولة التي تشمل الألعاب الرياضية المختلفة.

وأسفرت المنافسات عن صدارة مغربية على صعيد المراكز الثلاثة الأولى لفئة الرجال المفتوحة، بحصول نعمان العيسوي، على المركز الأول، وإسماعيل الخارشي، على المركز الثاني، وفوائد الزهير، على المركز الثالث.

وفي فئة السيدات المفتوحة جاءت المغربية، رقية المقيم في المركز الأول، تلتها الأوغندية نويل شيرتو، ثم مواطنتها جلوريا شيبيت في المركز الثالث.

وحقق سيف العلوي، المركز الأول لفئة المواطنين - رجال، وجاء ثانيا سعود الزعابي، وثالثا عبدالله جمعة، بينما أسفرت منافسات السيدات عن فوز فيلما ليندري، بالمركز الأول، وجاءت ثانية نورة الخلف، وثالثة حمدة آل علي، كما قامت اللجنة المنظمة بتتويج أصحاب المراكز الأولى للفئة المفتوحة والمواطنين من الجنسين، في الفئات العمرية المختلفة لتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، حرص اللجان المسؤولة على تطوير البطولة في كل عام، وتقديم أفضل المبادرات، لخدمة المشاركين والجماهير، والاستفادة من التفاعل الكبير الذي تحظى به الفعاليات.

وقال إن الحدث يأتي في إطار تعزيز الرياضة المجتمعية، وترسيخ قيم التلاحم والتنافس الشريف خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما وأن البطولة تضم مجموعة واسعة من الألعاب الرياضية والفعاليات المصاحبة التي تستقطب فئات المجتمع المختلفة.

وتتواصل يوم غد منافسات كرة القدم مع ارتفاع مستوى المنافسة بين الفرق المشاركة للصعود إلى الأدوار الإقصائية؛ حيث شهدت منافسات أمس فوز فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية على "إلفيس أكاديمي" 1-0، والعنابي على "فيتيرانس" 2-1، وأصدقاء الخير على الوثبة 3-2، وبينونة على "إيليت تيم" 7-3، و"فولباري" على التعاون 3-0، وفريق أبوظبي على "الشاناغيتا" 3-2، وفريق الاتحاد على المرابطين 5-1، وتعادل فرسان البطين مع تبريد 1-1.