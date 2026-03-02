الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

بروكسل في 2 مارس /وام/ أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادتها وتصعيداً غير مقبول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ودعا طهران إلى وقف الضربات العشوائية فوراً والامتناع عن أي خطوات إضافية قد تسهم في توسيع رقعة الحرب.

ولوّح الاتحاد عقب اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل خُصص لبحث التطورات المتسارعة وتداعياتها على أمن المنطقة والطاقة والملاحة الدولية، بفرض عقوبات إضافية ضد إيران.

وشدد الوزراء في بيانهم على أن استمرار التصعيد ينعكس سلباً على استقرار الشرق الأوسط ويعرّض أمن الملاحة وحرية العبور وسلامة الممرات الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، لخطر جسيم يهدد إمدادات الطاقة والأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، أن الاتحاد يتابع بقلق بالغ ما يجري في إيران والشرق الأوسط، موضحة أن الاتحاد سيواصل حماية أمنه ومصالحه من خلال فرض عقوبات إضافية.

وجددت دعوة الاتحاد لإيران إلى إنهاء برنامجها النووي والحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأوروبا، كما شددت على ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين والالتزام التام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط سيكون الخاسر الأكبر من أي حرب طويلة الأمد.

وأعرب الاتحاد عن تضامنه مع الدول التي تعرضت لهجمات أو تأثرت بها، مؤكداً التزامه الثابت بدعم الاستقرار الإقليمي وحماية الأرواح المدنية، ومواصلة العمل الدبلوماسي الحثيث لخفض التوتر ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

كما دعا البيان طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة، مؤكداً أن سلامة المرافق النووية وأمن الملاحة البحرية والاحترام الكامل لحرية الملاحة تمثل أولوية قصوى.