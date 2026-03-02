فريقا "قطاع المشاريع" و"مكتب التدقيق" إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي في 2 مارس/ وام / تأهل فريقا قطاع المشاريع الهندسية والفنية، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي إلى الدور ربع النهائي ضمن النسخة الـ13 ببطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، بعد اختتام الجولة الثالثة والأخيرة بالدور التمهيدي في المجموعة الأولى مساء أمس.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية، على ملعب فندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتال".

وخيم التعادل الإيجابي 2-2 على المباراة الأولى بين فريقي مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي ودائرة القضاء، بعد مواجهة قوية شهدت تدخل تقنية "الفار" لاحتساب ركلة جزاء لفريق دائرة القضاء في الشوط الثاني، لتمنح النتيجة فريق مكتب التدقيق بطاقة التأهل برصيد 5 نقاط في المركز الثاني في المجموعة، بينما وضع فريق دائرة القضاء أول نقطة في رصيده.

وشهدت المواجهة الثانية تفوق فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية على فريق نادي مدينة أبوظبي للجولف 3 - صفر، وتألق اللاعب عمار عبدالفتاح، بإحراز الأهداف الثلاثة، ليقود فريقه إلى التأهل متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط، وتجمد رصيد فريق نادي مدينة أبوظبي للجولف عند 3 نقاط.

من جهة أخرى تترقب فرق المجموعة الثانية الإعلان عن بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، بمواجهتين حاسمتين في الجولة الثالثة الحاسمة اليوم، والتي تجمع بين فريقي مكتب الأمين العام، والشؤون القانونية، ثم اللقاء الثاني بين فريقي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والمركز الوطني للمناصحة.