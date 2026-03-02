رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة شمال مقدونيا بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة

أبوظبي في 2 مارس/ وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة غوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا رئيسة جمهورية شمال مقدونيا، بحثا خلاله تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأعربت رئيسة شمال مقدونيا عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة..معربة عن تضامن شمال مقدونيا مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة الرئيسة غوردانا سيليا لموقف شمال مقدونيا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيد من التصعيد وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.