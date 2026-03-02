ختام بطولة أبوظبي المجتمعية بمشاركة 600 سباح وسباحة

أبوظبي في 2 مارس/ وام / اختتم نادي أبوظبي للرياضات المائية منافسات بطولة أبوظبي المجتمعية للسباحة، التي أقيمت في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد، بمشاركة واسعة بلغت أكثر من 600 سباح وسباحة، وذلك بدعم من اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ومجلس أبوظبي الرياضي.

كما شهدت منافسات البطولة التي اختتمت أمس مشاركة نوعية لأبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتضمنت منافسات البطولة مشاركة مختلف الفئات والأعمار، وذلك بداية من عمر 8 سنوات، وحتى فئة العمومي.

وشهد منافسات البطولة، وتوج الفائزين في مختلف الفئات، حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد الجهوري عضو مجلس الإدارة.

ويأتي تنظيم النادي للبطولة، خلال شهر رمضان في اطار حرصة على دعم الرياضة المجتمعية، واكتشاف المواهب من مختلف الأعمار.