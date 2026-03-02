جمعية واجب التطوعية وفريق فخر أبوظبي يطلقان مبادرة المير الرمضاني لدعم الأسر في الإمارة

أبوظبي في 2 مارس/ وام / نفّذت جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي، حملة "المير الرمضاني" في أبوظبي، وذلك في إطار منظومة المبادرات الإنسانية الهادفة إلى مساندة الأُسر المتعففة والمحتاجة ورعاية الأيتام، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وجسّدت الحملة التي أقيمت تحت رعاية معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، نموذجاً للتكامل المجتمعي، حيث تضافرت جهود المتطوعين في تنفيذها ضمن مبادرات نوعية تعكس الالتزام بترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، وترجمة المسؤولية المجتمعية إلى برامج مستدامة تسهم في دعم الفئات المستحقة وتحسين جودة حياتها.

وارتكزت المبادرة على توفير الدعم الغذائي للأُسر المستهدفة، بما يخفف الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل، انسجاماً مع مرتكزات "عام الأسرة"، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للعمل المجتمعي المستدام، قوامها الشراكة الفاعلة والتكافل الإنساني.

وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أن الحملة تمثل امتداداً للنهج الإنساني المتأصل الذي تنتهجه دولة الإمارات، وترجمة عملية لقيم العطاء والتراحم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والتي غدت نموذجاً عالمياً يُحتذى في ميادين العمل الإنساني والتنموي.

وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز برامج إسعاد الأُسر خلال الشهر المبارك، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، إلى جانب توطيد الشراكات المجتمعية الفاعلة التي يتسم بها المجتمع الإماراتي.