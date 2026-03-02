طقس الغد غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار

أبوظبي في 2 مارس / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار ليلا وصباح الأربعاء خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

وذكر المركز في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة58 :12، والمد الثاني عند 02:29، والجزرالأول عند الساعة 46 :19، والجزر الثاني عند الساعة 07:31، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعه 09:35، والمد الثاني عند الساعة 22:19، والجزر الأول عند الساعة 15:55، والجزر الثاني عند الساعة 04:31.

في ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 22 70 20

دبي 35 20 75 25

الشارقة 34 19 75 20

عجمان 35 20 80 25

أم القيوين 35 18 75 25

رأس الخيمة 34 19 80 35

الفجيرة 30 22 70 25

العـين 36 23 55 15

ليوا 37 21 80 25

الرويس 33 19 80 25

السلع 34 20 80 20

دلـمـا 28 21 85 25

طنب الكبرى 28 24 80 30

طنب الصغرى 28 24 80 30

أبو موسى 28 23 85 30