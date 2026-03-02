مطارات دبي تستأنف نشاطها جزئيا.. وتوجيهات عاجلة للمسافرين بعدم التوجه للمطار قبل تأكيد الحجز

دبي في 2 مارس / وام / تستأنف مطارات دبي، إلى جانب شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية اعتباراً من مساء اليوم الاثنين 2 مارس 2026، وذلك عبر مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC).

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المعنية دعت جميع المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار نهائياً، ما لم يتم إخطارهم والتواصل معهم مباشرة من قبل شركة الطيران المعنية لتأكيد موعد إقلاع رحلتهم.

وأشار المكتب إلى أن "طيران الإمارات" ستمنح الأولوية لأصحاب الحجوزات المسبقة وستتواصل مع المسافرين الذين أعيدت جدولة رحلاتهم، في حين يُنصح عملاء "فلاي دبي" بتحديث بيانات التواصل الخاصة بهم عبر خدمة "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني (flydubai.com) قبل التوجه إلى المطار.