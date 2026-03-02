إثارة ومنافسات قوية في بطولتي الطائرة وشد الحبل ضمن دورة ند الشبا الرياضية

دبي في 2 مارس / وام / واصل فريقا "التداوي" و"الحرس الوطني"، حاملا اللقب في بطولتي الكرة الطائرة وشد الحبل، عروضهما القوية وانتصاراتهما ضمن منافسات النسخة الثالثة عشرة من "دورة ند الشبا الرياضية".

وفي منافسات الكرة الطائرة، عزز فريق "التداوي" صدارته لترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط محققاً فوزه الثاني على التوالي دون خسارة أي شوط، وذلك بعد تغلبه على فريق "تايجر زعبيل" بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي مواجهة ماراثونية امتدت لخمسة أشواط، حقق فريق "إم آي إنفستمنت" فوزاً مثيراً على فريق "زعبيل" بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليحتل بذلك المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط.

وعلى صعيد منافسات شد الحبل، التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة لما تتميز به من إثارة وتنافس قوي، استهل فريق "الحرس الوطني" مشواره في فئة المؤسسات الحكومية بالفوز على فريق وزارة الدفاع بشوطين للاشيء، وهي النتيجة ذاتها التي تغلب بها فريق القوات الجوية على فريق الدفاع المدني بدبي.

وشهدت فئة المجتمع تنافساً كبيراً وتعددت فيها الانتصارات، حيث أسفرت مباريات المجموعة الأولى عن فوز فريق "إيه جي مصطفى 1" على "ترانس غارد"، وتغلب "الجوارح" على "دبليو وورلد جيم" بشوطين نظيفين لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية، تفوق فريق "أكاديمية آي إف بي بي الرياضية" على "رابتر جيم"، و"المهداوي والحربي" على "المقاتلون" بالنتيجة ذاتها.

واستمرت الإثارة في المجموعة الثالثة بفوز "وصل" على "العجبان"، و"أفالار" على "مجموعة دتكو للإنشاءات" بشوطين دون رد، بينما شهدت المجموعة الرابعة فوز "ليفل آب" على "جلوبال" بشوطين نظيفين، وتغلب "أولمبيا" على "محاربي منغالاور" بشوطين مقابل شوط واحد.

أما في فئة الناشئين، فقد حقق فريق نادي الحرس الأميري الرياضي بالشارقة الفوز على فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بشوطين نظيفين، وبنفس النتيجة تغلبت أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية على فريق "إيه 25 جيم".