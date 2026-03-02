ناقلات وطنية تعلن عن رحلات استثنائية بدءا من اليوم

أبوظبي في 2 مارس / وام / أعلنت ناقلات وطنية في الدولة تشغيل رحلات استثنائية اعتباراً من مساء اليوم، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة.

وأوضحت الاتحاد للطيران استمرار تعليق رحلاتها التجارية المجدولة من وإلى أبوظبي في الوقت الراهن، مع تشغيل عدد محدود من رحلات إعادة تمركز الطائرات، ورحلات الشحن، إضافة إلى رحلات مخصصة لإعادة المواطنين والمقيمين إلى بلدانهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات التشغيلية وموافقات السلامة اللازمة.

وأكدت الناقلة أن سلامة ضيوفها وطواقمها تأتي في قمة أولوياتها، مشددة على أنها لن تقوم بتشغيل أي رحلة إلا بعد استيفاء جميع متطلبات السلامة المعتمدة.

من جانبها، أعلنت طيران الإمارات تشغيل عدد محدود من الرحلات اعتباراً من مساء اليوم 2 مارس، في ظل إغلاق المجال الجوي وما ترتب عليه من تعليق واسع للرحلات.

وأكدت أنها ستعطي الأولوية للعملاء الذين لديهم حجوزات سابقة، على أن يتم التواصل مباشرةً مع من تمت إعادة حجزهم للسفر على هذه الرحلات المحدودة، داعيةً العملاء إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتلقوا إشعاراً رسمياً بذلك.

وذكرت أن جميع الرحلات الأخرى ستبقى معلّقة حتى إشعار آخر، مع متابعة مستمرة للوضع وتحديث جدول العمليات التشغيلية وفقاً للتطورات، ونشر المستجدات عبر موقعها الإلكتروني وقنواتها الرسمية.

كما أتاحت إمكانية إعادة الحجز إلى الوجهة الأصلية حتى 20 مارس دون رسوم إضافية، أو طلب استرداد قيمة التذكرة وفق الإجراءات المعتمدة للحجوزات المباشرة أو عبر وكالات السفر، مشيرة إلى إغلاق نقاط إنجاز إجراءات السفر في المدينة بدبي مؤقتاً.

بدورها، أعلنت فلاي دبي تشغيل عدد محدود من الرحلات مساء اليوم، مؤكدة أن سلامة الركاب والطاقم على رأس أولوياتها، وأنها تعمل عن كثب مع الجهات المختصة لضمان عودة تدريجية وفعالة للعمليات التشغيلية في ظل وضع لا يزال متغيراً.

ودعت "فلاي دبي" عملاءها إلى تحديث بيانات الاتصال عبر صفحة "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة الرحلة عبر موقعها الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار.

ونصحت العملاء الذين لديهم حجوزات سفر خلال 72 ساعة القادمة، بإعادة الحجز خلال مدة تصل إلى 20 يوماً من تاريخ السفر الأصلي دون رسوم إضافية، أو التواصل مع مركز الاتصال أو وكيل السفر للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذكرة.

وفي السياق ذاته، أكدت مطارات أبوظبي استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود اعتباراً من اليوم الاثنين 2 مارس 2026، بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات الطيران.

وأهابت مطارات أبوظبي بالمسافرين عدم التوجه إلى المطار قبل التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على المستجدات المتعلقة بمواعيد رحلاتهم.

وأكدت مطارات دبي أن استئنافاً محدوداً للعمليات سيبدأ مساء اليوم، مع السماح لعدد محدود من الرحلات بالتشغيل من كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطارين ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل شركات الطيران وتأكيد موعد المغادرة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت اليوم البدء بتشغيل رحلات استثنائية في مطارات الدولة، بهدف مغادرة المسافرين العالقين والمتأثرين بالأحداث التي شهدتها المنطقة، وذلك وفق الجداول التي ستعلنها شركات الطيران للمسافرين المتأثرين والوجهات المعنية.

وأهابت الهيئة بالمسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بعدم التوجه إلى المطارات لحين التواصل معهم وإبلاغهم بمواعيد وتفاصيل الرحلات من قبل شركات الطيران، تفادياً للازدحام وضماناً لانسيابية الإجراءات، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات الصادرة يسهم بشكل رئيسي في تسهيل الإجراءات وضمان انتظام الحركة التشغيلية.