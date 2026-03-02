وزارة الدفاع القطرية تعلن إسقاط طائرتين إيرانيتين واعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت أراضيها

الدوحة في 2 مارس / وام / أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم، عن إحباطها بنجاح لهجوم استهدف عدة مناطق في الأراضي القطرية، حيث تمكنت القوات الجوية الأميرية من إسقاط طائرتين من طراز (SU24) قادمتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الدفاع قولها أن ذلك تزامن مع نجاح منظومات الدفاع الجوي في التصدي لسبعة صواريخ باليستية، في حين تمكنت القوات الجوية والبحرية الأميرية من اعتراض وإسقاط خمس طائرات مسيرة، وذلك بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية كافة.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصحفي أن التعامل مع هذه التهديدات تم بشكل فوري بمجرد رصدها ووفقاً لخطة العمليات المعتمدة، مما أسفر عن إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

وشددت في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة القطرية تمتلك القدرات والإمكانيات الكاملة لصون سيادة الدولة وحماية أراضيها، والتصدي بكل حزم لأي تهديد خارجي.

وفي ختام البيان، دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، مهيبة بهم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد حصراً على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.