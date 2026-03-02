"الخماسي الحديث" يختتم بطولة الاتحاد لليزر رن

الشارقة في 2 مارس / وام / اختتم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، بطولة الاتحاد ليزر رن، "جرى ورماية بمسدس الليزر"، على ملعب نادي البطائح بالشارقة، بمشاركة أندية مليحة، والبطائح، وكلباء، إلى جانب لاعبي الاتحاد من مراكز الموهوبين بمدرسة الورقاء في دبي، وذلك بمشاركة لاعبين من مختلف المراحل العمرية، بدءاً من تحت 9 سنوات وحتى فئة الماسترز "فوق 40 عاماً".

وفاز بالمركز الأول لمرحلة العمومي للفردي اللاعب حمزة خليفة عباس من نادي البطائح، وتلاه ثانيا ناصر سبيل من نادي كلباء، ثم حميد محمد الظهوري من البطائح ثالثا، كما نال نادي البطائح صدارة الفرق.

وفي مرحلة الماسترز فوق 30 عاما، تصدر الفردي أحمد عبدالله الزعابي من نادي كلباء، وجاء ثانيا عبدالله سهيل الصريدي من البطائح، وزميله بالنادي خالد عيسى العبدولي ثالثا، فيما تصدر البطائح منافسات الفرق.

وفي فئة الماسترز فوق 40 عاما نال نادي البطائح المركز الأول عن طريق أحمد مصبح مبارك، وأحرز أحمد سالم الدرمكي من نادي كلباء المركز الثاني، ونال عثمان حسن الحوسني من نادي البطائح المركز الثالث، فيما تصدر نادي البطائح منافسات الفرق.

وتوج الفائزين كل من عدنان الهاشمي الأمين العام المساعد لاتحاد الخماسي الحديث، وأحمد البادي عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، بحضور عدد أعضاء النادي.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن البطولة على المستويين، الفني والتنظيمي تعد خطوة مهمة في دعم ونشر اللعبة على مستوى الأندية، في ظل التنظيم المتميز والتعاون الكبير مع نادي البطائح، والذي أسهم في نجاح الحدث، الذي شهد مشاركة واسعة من أعمار سنية مختلفة.

وأعرب محمد عبدالله بن حليس الكتبي عن سعادته بدعم النادي لمنافسات البطولة، وخاصة هذه النوعية من الرياضات الحديثة والمجتمعية التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني وتشجيع الشباب والمجتمع على ممارسة الرياضة بروح تنافسية.