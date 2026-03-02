الإمارات تشارك في البطولة العربية لألعاب القوى بتونس

دبي في 2 مارس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية الـ 21 للشباب والشابات بتونس من 26 إلى 30 أبريل المقبل.

وأكد الاتحاد في بيان له أن المشاركة تندرج في إطار روزنامة البطولات المقررة في 2026 .

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي عقد اجتماعه الـ 77 غدا عبر " تقنية الاتصال المرئي"، لاستعراض عدد من التقارير الإدارية والفنية حول البطولات الماضية، أبرزها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026"، التي استضافتها الشارقة الشهر الماضي، والبطولة العربية للضاحية بالعراق، وآخر الاستعدادات للبطولة العربية في تونس، بالإضافة إلى استضافة جمهورية مصر العربية للبطولة العربية تحت 23 عاما، والبطولة العربية للناشئين.