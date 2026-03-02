"سرابه" و "القرم" يحصدان كأس وبندقية اللقايا في "ختامي الوثبة 2026" للهجن

أبوظبي في 2 مارس/ وام/ شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة "ختامي الوثبة 2026"، بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي.

وتابع معاليه أشواط الرموز لسن اللقايا من فئة الإنتاج في الميدان الجنوبي لمسافة 5 كلم، وشهدت منافسات قوية للفوز بالمراكز الأولى، وتوجت "سرابه"، لمبارك محمد وريقة العامري بلقب وكأس اللقايا الأبكار المحليات الإنتاج في الشوط الرئيس الأول، قاطعة المسافة في 7 دقائق و21 ثانية، لتحصد الجائزة المالية وقدرها مليون درهم.

وفاز القعود "القرم"، لمبارك سعيد سالم الزرعي بثاني رموز اللقايا بعد أن حصد بندقية القعدان المحليات الإنتاج، منهيا الشوط الثاني بزمن قدره 7 دقائق و19 ثانية.

وأقيم الشوطان الثالث والرابع للمهجنات، وحصدت "صنف" لمحمد سالم الفهيدة المري كأس اللقايا الأبكار المهجنات من فئة الإنتاج، محققة 7 دقائق و21 ثانية، ثم أختتم "تواق"، لسعيد حمود حميد الجديلي أشواط الرموز لمنافسات اللقايا بحصوله على شداد القعدان المهجنات الإنتاج، حيث حقق أفضل توقيت زمني في أشواط الرموز مسجلاً 7 دقائق و15 ثانية.

ويختتم الجزء الأول من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، غداً الثلاثاء، بأشواط ورموز سن الإيذاع لفئة الإنتاج.

وقررت اللجنة المنظمة للمهرجان إقامة منافسات سن الحقايق واللقايا والإيذاع لفئة الإنتاج في شهر رمضان المبارك، على أن تستكمل بقية منافسات ختامي الوثبة لعام 2026، في ختام موسم سباقات الهجن في المرحلة المقبلة بمشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ، وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.