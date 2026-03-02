محمد بن راشد يعتمد تعيين مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي

دبي في 2 مارس/ وام/ اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قراراً بتعيين سعادة محمد راشد بن طليعة مساعداً لوزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.

وقد شغل سعادة محمد راشد بن طليعة منصب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، حيث أشرف على تطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، بما يدعم تحقيق هدف الحكومة بأن تكون الأفضل بالعالم في الخدمات.

وقد أسهم بتفعيل وإطلاق مبادرات تطويرية مثل "برنامج الإمارات للخدمة الحكوميّة المتميّزة"، و"نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات"، ومبادرة “المتسوّق السّري”، وبرنامج "تصفير البيروقراطيّة الحكومية".

يحمل ابن طليعة شهادة الإدارة التنفيذية في الإدارة والقيادة من كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وماجستير العلوم في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي وبكالوريوس هندسة الكمبيوتر من جامعة خليفة في أبوظبي.