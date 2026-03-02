‎"نقل عجمان" توزع 6000 وجبة إفطار ضمن "فطوركم علينا"

عجمان في 2 مارس/ وام/ نظّمت هيئة النقل بعجمان مبادرة "فطوركم علينا" بالتعاون مع مؤسسة الاتحاد الخيرية، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التكافل تزامناً مع «عام الأسرة».

وتشمل المبادرة توزيع 6000 وجبة إفطار على سائقي النقل العام والفاحصين، تقديراً لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع، وحرصاً على مساندتهم خلال شهر رمضان المبارك .

وأكدت الهيئة أن المبادرة تأتي تقديراً لجهود العاملين في قطاع النقل، مثمّنةً تعاون مؤسسة الاتحاد الخيرية والمتطوعين في تنفيذ مبادرات تعزز روح العطاء والتضامن المجتمعي.