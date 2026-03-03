رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا أكد خلاله تضامن بلده مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

أبوظبي في 3 مارس /وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من دولة مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تناول التطورات التصعيدية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تضامن كندا مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من دول المنطقة، مؤكداً إدانة الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه شكر صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس وزراء كندا لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

وأكد سموه ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.