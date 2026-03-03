اللجنة الأولمبية تبحث استعدادات المشاركة في "الآسيوية الشاطئية" بالصين

دبي في 3 مارس/ وام/ عقدت إدارة الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة الأولمبية الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من الاتحادات الرياضية، لبحث الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في الدورة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تستضيفها مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية، وممثلو الاتحادات المعنية، التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف برامج الإعداد، بما يضمن الظهور المشرف للدولة في هذا المحفل القاري.

واستعرض أحمد الطيب مع ممثلي الاتحادات أبرز معطيات الدورة التي تستضيفها الصين للمرة الثانية بعد نسخة عام 2012، مشدداً على أهمية مواصلة الأداء المتميز، خاصة عقب المشاركة التاريخية لدولة الإمارات في الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، التي أقيمت في مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيزو الإيطاليتين.

وتناول الاجتماع تفاصيل الرياضات المدرجة ضمن البرنامج، وجاهزية القرية الرياضية من حيث المرافق والخدمات وقربها من مواقع المنافسات، بما يوفر بيئة مناسبة للرياضيين من ناحية سهولة التنقل والتركيز على الأداء.

ومن المقرر أن تُقام المنافسات في أربعة مواقع رئيسية هي: يازو، هايتنج، تيانا، وجيانغ، إلى جانب استعراض جداول الوصول والمغادرة الخاصة بالوفود المشاركة.

ويبلغ عدد الرياضيين المسجلين في النظام الإلكتروني للدورة 3798 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية منضوية تحت مظلة المجلس الأولمبي الآسيوي، للمشاركة في 14 رياضة تتضمن 15 تخصصاً و63 مسابقة تنافسية.