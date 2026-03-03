تدريب منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية في كلية بوكوني الإيطالية

دبي في 3 مارس/ وام/ نظم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، برنامجاً تدريبياً لمنتسبي الدورة الثالثة من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، في مدينة ميلانو الإيطالية، بهدف تمكين وتطوير مهارات قادة الصف الثاني من الشركات العائلية في إمارة دبي لضمان استمرارية هذه الشركات وتخطيط التعاقب على ملكيتها وإدارتها.

وتضمن البرنامج التدريبي، الذي شارك فيه 27 مشاركاً من ممثلي الشركات العائلية، تجربة تعليمية متميزة في كلية بوكوني للإدارة في ميلانو بإيطاليا، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية العالمية المتخصصة في إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من كبرى الشركات العائلية الإيطالية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية والتفاعل المباشر مع قيادات شركات عائلية رائدة، ومنحهم رؤى عملية حول إستراتيجيات النجاح والاستدامة في الشركات العائلية على المستوى الدولي.

وتناول البرنامج التدريبي محاور إستراتيجية متعددة شملت حوكمة الشركات العائلية، وإدارة الثروات والمكاتب العائلية، وتطوير مهارات الجيل القادم من القادة، والتخطيط لانتقال الملكية، وتحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة في العائلة، والاستدامة والاستثمار المسؤول، إضافة إلى إستراتيجيات حل النزاعات وريادة الأعمال في الشركات العائلية.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: " تمثل الشركات العائلية عصب الاقتصاد الوطني وتسهم بشكل حيوي في منظومة الأعمال في دبي، ولذلك يعد تطوير قدرات قادة الصف الثاني في هذه الشركات استثماراً إستراتيجياً يضمن استمراريتها عبر الأجيال، ويعزز ممارسات الحوكمة والإدارة الفعّالة، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويواكب متطلبات المستقبل".

وأضاف الجروان :" يجسد البرنامج التدريبي التزامنا بدعم الشركات العائلية في إمارة دبي، وتمكينها من تعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي، من خلال تزويد قياداتها بالمعرفة والخبرات الدولية الحديثة، واطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في بناء نماذج أعمال مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للشركات العائلية".

من جهته، قال ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة: " يُعد برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية منصة تدريبية متقدمة لتأهيل الجيل القادم من قادة الشركات العائلية في دبي، عبر تزويدهم بمنهجيات حديثة في القيادة وصناعة القرار وإدارة الأعمال، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لقيادة شركاتهم بكفاءة واحترافية، ويدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي".

وأضاف : " يوفر البرنامج التدريبي تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية العالمية في كلية بوكوني للإدارة في ميلانو، والتفاعل المباشر مع قادة الشركات العائلية الإيطالية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على تجارب ناجحة، ونماذج عمل رائدة، وتطوير حلول متقدمة تسهم في تحقيق نمو مستدام".

وشارك في تقديم البرنامج التدريبي نخبة من أبرز الأكاديميين في كلية بوكوني للإدارة في ميلانو بإيطاليا، والتي تأسست عام 1971 وتُعد من أبرز كليات إدارة الأعمال في أوروبا والعالم، وتشتهر ببرامجها المرموقة مثل ماجستير إدارة الأعمال، حيث تلقّى المشاركون في البرنامج محتوى علمياً وتطبيقياً في حوكمة الشركات العائلية، وتطوير القدرات التنظيمية الديناميكية، وإعداد الجيل القادم من القادة، مع التركيز على الجوانب السلوكية في اتخاذ القرارات المؤسسية، إلى جانب مهارات الاتصال المؤسسي، وإستراتيجيات الاستدامة.

وزار المنتسبون للبرنامج عدداً من أبرز الشركات العائلية الإيطالية منها: لافازا، الشركة التي تأسست في العام 1895 وتعد واحدة من أكبر منتجي القهوة في العالم، وشركة مابي الرائدة عالمياً في قطاع مواد البناء والتي تأسست في العام 1937 في ميلانو، وشركة بريمبو المتخصصة في أنظمة مكابح السيارات والدراجات النارية والتي تأسست في العام 1961، وتتعاون مع معظم فرق الفورمولا1 وأهم شركات السيارات في العالم، بالإضافة إلى زيارة مقر رابطة أسولومباردا وهو اتحاد يمثل أكثر من 7 آلاف شركة من مختلف القطاعات في منطقة ميلانو ومقاطعتي لودي ومونزا بريانزا، حيث التقى المنتسبون للبرنامج بمجموعة من ممثلي الشركات العائلية الشباب.

وتميز البرنامج بجلسات حوارية مع عائلة جاروني المالكة لمجموعة ERG، بالإضافة إلى حوارات مفتوحة حول دور الأجيال الجديدة في قيادة الشركات العائلية.

وقد أتاحت هذه الزيارات للمشاركين فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وربط المعرفة الأكاديمية بالخبرات العملية، مع تقديم رؤية شاملة عن دور الشركات العائلية في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويستهدف برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية تمكين المشاركين من مواكبة متطلبات انتقال القيادة في الشركات العائلية إلى أجيال جديدة، إذ يعمل البرنامج على بناء مهارات القيادة الفعالة بما يساهم في تحقيق الانتقال السلس بين الأجيال المتعاقبة وتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة انسجاماً مع الأهداف الإستراتيجية لمركز دبي للشركات العائلية.

ويتيح البرنامج للمشاركين تطوير مهاراتهم من خلال تطبيق الأطر والمفاهيم المكتسبة في البرنامج، إلى جانب المشاركة في جلسات توجيه وإرشاد شخصية لتحقيق أهداف التطوير الذاتي.

ويعمل برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من قصص النجاح لتجارب سابقة، وإشراك المنتسبين في مشاريع اقتصادية رائدة في دبي ضمن منظومة الشراكات بين القطاعين، إلى جانب بناء قنوات تواصل مباشرة مع قيادات حكومة دبي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وبنهاية البرنامج، سيتمكن المنتسبون من إحداث نقلة نوعية في بيئة أعمال الشركات العائلية، وتحفيزها على تخطيط منظومات التعاقب القيادي والاستدامة، وتطبيق أنظمة الحوكمة وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى دعم إستراتيجيات الشركات العائلية وإعدادها للمستقبل بما يضمن استدامتها، إلى جانب بناء علاقات وشراكات محلية وعالمية.