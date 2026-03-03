"شرطة دبي" و"البلدية" في نهائي سلة الكراسي المتحركة بـ«ند الشبا الرياضية»

دبي في 3 مارس/ وام/ يقام غداً نهائي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن منافسات النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية، التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويجمع النهائي في مجمع ند الشبا الرياضي بين فريقي القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي، بعدما تأهل الأول إثر فوزه على محاكم دبي بنتيجة 34–18 في نصف النهائي، فيما بلغ فريق بلدية دبي المباراة النهائية عقب تغلبه على هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 38–16.

وفي منافسات شد الحبل لفئة المؤسسات الحكومية، واصل فريق الحرس الوطني تألقه لليوم الثاني على التوالي بفوزه على فريق شرطة دبي بشوطين نظيفين، وبالنتيجة ذاتها في المباراة التي تلتها، وتغلب فريق الدفاع المدني بدبي على شرطة دبي بالنتيجة نفسها.

أما في فئة المجتمع، ففاز فريق الجوارح على فريق «إيه جي مصطفى 1» بنتيجة 2–1، وتغلب فريق «دبليو وورلد جيم» على «ترانس غارد» 2–0، وفاز فريق المهدوي والحربي على «رابتر جيم» 2–0، كما حقق فريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية الفوز على «المقاتلون» 2–0، وتغلب فريق العجبان على «آفالار» 2–0، وفاز فريق وصل على «مجموعة دتكو للإنشاءات» 2–0، وتفوق فريق «ليفل أب» على «محاربين منغالاور» 2–0، وفاز فريق «جلوبال» على «أولمبيا» 2–0.

وفي منافسات الكرة الطائرة، حجز فريق «السماوي» بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، محققاً فوزه الثالث على التوالي على فريق «يازار» بنتيجة 3–1، فيما حل «يازار» في المركز الثاني ليضمن بدوره التأهل إلى نصف النهائي المقرر إقامته الخميس المقبل.