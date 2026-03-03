12 بطولة في يوم واحد ضمن “تحدي حفيت الرياضي”

العين في 3 مارس/ وام/ شهدت مدينة العين ليلة حافلة ضمن فعاليات “تحدي حفيت الرياضي 2026”، حيث أقيمت 12 بطولة متزامنة في يوم واحد، في حدث تنظمه بلدية مدينة العين بالتعاون مع نادي العين ومجلس أبوظبي الرياضي، ضمن جهود لترسيخ الرياضة كأسلوب حياة خلال شهر رمضان.

وتضمنت فعاليات أصحاب الهمم مسابقات البولينغ وخماسيات كرة القدم وسباقات الدراجات اليدوية والهوائية، حيث تُوِّج نادي أبوظبي بلقب خماسيات كرة القدم بعد الفوز على قصر العين 2-0، فيما حلّ قصر المويجعي ثالثًا، في بطولة جسدت روح الإرادة والانضباط.

كما استقطبت البطولة مشاركة دولية في رياضات الريشة الطائرة وتنس الطاولة، بينما حجز فريق DCC العين مقعده في نصف نهائي كأس العين الرمضانية للكريكيت، وتوِّج فريق الشعيبة بلقب بطولة كرة الطائرة للأحياء السكنية.

وتحولت المنافسات إلى منصات للتلاقي المجتمعي، مؤكدة مكانة “تحدي حفيت الرياضي” كحدث يعزز الهوية الوطنية ويغرس ثقافة الرياضة كأسلوب حياة مستدام.