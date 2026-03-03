فريقا المركز الوطني للمناصحة والشؤون القانونية إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي في 3 مارس / وام / اختتمت أمس منافسات الجولة الثالثة في الدور التمهيدي للمجموعة الثانية ضمن النسخة الـ13 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، بإعلان تأهل فريق المركز الوطني للمناصحة متصدرا، وفريق مكتب الشؤون القانونية وصيفا، إلى الدور ربع النهائي.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية، على ملعب فندق قصر الإمارات "ماندارين أورينتال".

وانتهت المواجهة الأولى بين فريقي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمركز الوطني للمناصحة بالتعادل 1-1، بعد مواجهة حذرة ومتوازنة، وبهذه النتيجة رفع فريق المركز الوطني للمناصحة رصيده إلى 5 نقاط، وفريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى نقطتين، كما فاز كليم سيمون بجائزة الأفضل في المباراة.

وفي المباراة الثانية رفع فريق مكتب الشؤون القانونية رصيده إلى 4 نقاط وصيفا للمجموعة بتعادله مع فريق مكتب الأمين العام، بعد محاولات مستميتة لحسم النتيجة من الفريقين، وتألق أيوب تويجر حارس مرمى مكتب الشؤون القانونية ليحصد جائزة الأفضل في المباراة.

وتترقب فرق المجموعة الثالثة الجولة الأخيرة اليوم، إذ تجمع الأولى بين فريقي مدارس الإمارات الوطنية، وقطاع الخدمات المساندة، بينما تقام الثانية بين فريقي قطاع الشؤون المالية والمشتريات، ومكتب التنسيق المجتمعي.